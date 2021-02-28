Darbedilen engelli 58 yaşındaki yurttaş hayatını kaybetti

28 Şubat 2021 Pazar, 10:32

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde 19 Şubat'ta çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümin Kara hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan N.Y. tutuklanmış, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.