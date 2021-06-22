Darıca’da müsilaj sahili kapladı, denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahiller müsilajla kaplandı. Bunun üzerine ilçenin sahil kesiminin bir bölümünde denize girmenin yasaklanması kararı alındı.

DHA
22 Haziran 2021 Salı, 15:41
Darıca’da müsilaj sahili kapladı, denize girmek yasaklandı
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İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı.

Bu durum üzerine, Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.


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