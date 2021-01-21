DasDas'ın 'Joseph K.' ve 'Astro Ay'a Tırmanıyor' oyunları çevrimiçinde
DasDas’ın "Joseph K." oyunu ve "Astro Ay’a Tırmanıyor" adlı çocuk oyunu, 23 Ocak Cumartesi DasDas Online üzerinden çevrimiçi olarak izleyicilerle buluşacak.
"Joseph K."
DasDas’ın yıllardır kapalı gişe oynayan oyunu "Joseph K." ve çocuk oyunu "Astro Ay'a Tırmanıyor" bu hafta sonu da DasDas Online üzerinden izleyicilerin evlerine konuk olacak.
"Astro Ay’a Tırmanıyor"
Alper Baytekin’in tasarlayıp yönettiği, Bağış Angigün ve Merve Tokgöz’ün oynadığı, Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen "Astro Ay’a Tırmanıyor" 23 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te DasDas Online’da olacak. En büyük hayali astronot olup uzaya gitmek olan Bağış’ın dostu Astro ile çıktığı eğlenceli yolculuğu konu alan oyunda yolculuğa minik izleyiciler de dahil ediliyor.
"Joseph K." da 23 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.15’te DasDas Online üzerinden izleyicilerle buluşacak. Serdar Biliş’in süpervizörlüğünü üstlendiği, kadrosunda Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın bir araya geldiği Tom Basden imzalı "Joseph K."da Franz Kafka’nın yüzyılı deviren Dava’sı tekrar açılıyor.
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