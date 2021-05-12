DASK'ın reklam filmi deprem profesörlerini de korkuttu

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 08:23

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından hazırlanıp, televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayımlanan reklam filmi, tartışma yarattı.





"Sayın seyirciler bültenimize flaş bir gelişmeyle devam ediyoruz" anonsuyla ve “son dakika gelişmesi” olarak sunulan reklamda; Jülide Ateş, Pelin Çift ve Engin Altan Düzyatan gibi isimler yer aldı. Kamu spotunda Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde farklı büyüklüklerde deprem olmasına dair beklenti aktarılırken, depremin finansal açıdan da hazır olunması gereken bir gerçek olduğu belirtilerek, "DASK yaptırma" çağrısında bulunuluyor.

Televizyon kanallarında yayımlanmasıyla sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getiren reklam filmi, DASK'ın YouTube hesabından da silindi.

"KORKTUM, PANİK YAPTIM"

Reklam filmiyle ilgili olarak, Odatv'den Hakan Erol'a açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Ben reklamı görünce şaşırmıştım. Önce reklam olduğunu düşünmedim. Acaba dedim, depremle ilgili bir haber mi veriliyor diye düşündüm. Ben en sonunda, bittiği zaman bunun bir DASK reklamı olduğunu anladım. İnsanları sürekli olarak deprem ile korkutmanın, deprem olmadan öldürmek anlamına geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Jeofizik Mühendisi/Deprem Bilimci Dr. Savaş Karabulut ise reklam filmini izlerken korkup, panik yaptığını söyleyip, "Geç olmadan, DASK için ödediğimiz paraların ne kadar olduğunu ve hala var olup olmadığını veya nerede kullanıldığını, depreme hazırlık için deprem öncesinde kullanılıp, kullanılamayacağını soralım" şeklinde konuştu.