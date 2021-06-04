Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31.91 kilometre olarak ölçüldü.
Geçmiş olsun Muğla.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 4, 2021
Datça açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
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