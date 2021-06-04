Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2021 Cuma, 23:47
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.23'te ve 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 31.91 kilometre olarak ölçüldü.


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