Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: Depremin siyasete alet edilmesine müsaade etmem
Depremden etkilenen apartman yöneticileriyle buluşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremin siyasete alet edilmesine müsaade etmem" dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Mansuroğlu Mahallesi’nde depremden etkilenen apartman yöneticileriyle buluştu. Başkan Sandal, “Tek tercihimiz sizsiniz. Süreçte yapılması gereken işlemler ne kadar hızlanması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa tüm teknik ekibimizle birlikte o kadar hızlandıracağız. Bütün derdimiz vatandaşın sorununu çözmek” dedi.
Vatandaşlardan gelen imar artışı talebini de değerlendiren Başkan Sandal, “Belediye olarak ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde çalışıyoruz. Elimde olsa herkese 5’er kat veririm. Ama böyle bir yetkimiz yok” dedi. Başkan Sandal, “Bu alana siyasetin bir parçasını bulaştırdığımızda bunun zararını vatandaş görür. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamamızda faiz oranını ‘sıfır’ diye talep ettik ama 0.30, 0.40 gibi 2 yıl ödemesiz vatandaşın altından kalkabileceği bir şekilde olsun. Ana problem kredi çünkü. 200 bin liralık kısmı veriliyor. 200 bin liranın dışında olan rakamlardaki faiz oranı ise 1.5 civarında. Bu iş çözülünce yurttaşlarımız kamuya yük olmadan bir an önce konutlarına çıkmış olacaklar. Biz, yardımcı olmamız gereken her noktada tüm ekibimizle birlikte her zaman yurttaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
Sandal, "Deprem sürecini nasıl dayanışmayla atlattıysak, yeni yapılara kavuşma aşamasını da el birliğiyle çözeceğiz. Bizim tercihimiz her zaman sizsiniz. Sürecin hiçbir boyutunda siyasi bir polemiğe girmedik; çünkü bizim siyasi tartışmamız vatandaşın mağduriyeti demektir Depremin siyasete alet edilmesine müsaade etmem" dedi.
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