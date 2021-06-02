AKP'li Üsküdar Belediyesi deprem bütçesini iptal etti, borçları için camili araziyi sattı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:27

AKP'li Üsküdar Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu’na karşı CHP’li Meclis Üyeleri Ayça Betül Kını Mete ve Aziz Yağmur bir şerh raporu hazırladı. Raporda Üsküdar Belediyesi’nin 2020 yılında 750 milyon TL gelir elde etmeyi planlarken 822 milyon TL gelir elde ettiği ancak buna rağmen sosyal yardım ve deprem bütçesini iptal ettiği belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın aktardığı rapora göre belediyeye bağlı Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü, koronavirüs salgınına rağmen sosyal yardımlar için kullanılması gereken 1 milyon 980 bin TL’lik bütçesini iptal etti. Belediyenin, 2020 yılında yaşanan depremlere ve İstanbul’un her an depremi beklemesine rağmen 1 milyon 78 bin TL’lik deprem bütçesini de iptal ettiği ifade edildi.

Kamu zararı oluşturan ihale dosyaları ile ihalelerdeki usulsüzlüklere de değinilen raporda, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün “80 adet mobil atık getirme merkezi yapımında kullanılmak üzere sarf malzemesi alımı” ihalesi için 770 bin TL yaklaşık maliyet hesaplanırken ihale yüzde 67’lik bir artışla, 1 milyon 145 bin TL’ye bir şirkete verildi. İhale bedelindeki bu artışa ilişkin ise “Demir fiyatlarındaki artışın” gerekçe gösterildiği belirtildi.

Fen işleri Müdürlüğü’nün riskli bina yıkım işi ihalesi için de ihaleye katılan şirketlere ekskavatör makinasının firmanın kendi malı olması şartı koşulduğu için tam dokuz şirket bu ihaleden elendi. Raporda, “İhalede katılımcı sayısı azaltılarak rekabet ortamı daraltılmış ve adrese teslim ihalenin verilmesinin önü açılmıştır” denildi.

Gençlik Spor Müdürlüğü’nün kitap alım ihalesini açık ihale usulü ile değil de pazarlık usulüyle düzenlediğinin altı çizilen raporda, belediye yetkililerine “Neden açık ihale yapmadınız?” sorunun yönetildiği ancak belediye yetkililerin “Acil kitap okuma ihtiyacı vardı” yanıtını verdiği de belirtildi.

3,4 MİLYON TL’LİK YEMEK İHALESİ VERİLMİŞ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplu yemeklerin iptal edilmesine rağmen açılış, özel etkinlik ve davetlerde ikram edilmek üzere hazır yemek alımı ihalesi düzenleyerek 3 milyon 471 bin TL harcadı. Raporda, bu ihaleyle akşam yemeği için kişi başı 150 TL, iftar yemeği için kişi başı 150 TL ve kahvaltılar için de kişi başı 52 TL harcama yapıldığı “Bu giderlerin gerçek olmadığı yahut abartıldığı düşünülmektedir” denildi.

Üsküdar Belediyesi’nin bankada 234 milyon 509 bin TL parası olmasında rağmen sürekli vergi ve SGK borçları için belediyenin mülk sattığı ifade edildi.

Raporda, belediye mülkleri ihtiyaç olmamasına ve para da bulunmasına rağmen tüm itirazlarımıza rağmen satmaktadır denilerek “Bu satışlar kamu zararına sebep olduğu için yasal yollara başvurulacaktır” ifadelerine yer verildi. Satılan onlarca arazinin değerinin milyonlarca lirayı bulduğu üç arazinin üzerinde de cami bulunduğu bildirildi.