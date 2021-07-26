Datça Alavara Koyu, bu kez jeotermal su sondajı tehdidi altında

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Merkezi Ankara’da bulunan bir şirketin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan Datça’nın Alavara Koyu’nun olduğu bölgede “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatı” aldığı ortaya çıktı.

CHP Datça İlçe Başkan yardımcısı avukat Ali Kurt, “Alavara’da yapılan araştırmalara ilişkin olarak kullanılan akülü alet edavatın fotoğrafları da elimizde. Bu bölgede sit statüleri düşürülmeden maden işletilmesi olanağı bulunmadığı gibi jeotermal su sondajı da yapılamaz. Bu durumda jeotermal kaynak araştırması için neden izin verildiğinin hukuksal bir açıklaması da bulunmamaktadır” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Datça Yarımadası’ndaki, doğal hayatın sürekliliği ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gerekli alanlardan Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürülmüştü. Doğal sit alanı olan koya turizm tesisi yapılmasının önü açılmıştı. Kararın iptali istemiyle dava açan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, dilekçesinde “kararın haksız ve hukuksuz olduğuna dikkat çekerek alanın doğal özellikleri ve koruma kullanma dengesinin hiçe sayılarak yapılaşmaya açılmasının amaçlandığı”nı belirtmişti. Muğla İdare Mahkemesi koyu yapılaşmaya açacak kararı iptal ederek “alanın ekolojik bütünlüğünün korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından uygulamanın doğru olmadığını” vurgulamıştı.

‘VAZGEÇMİYORLAR’

Koy şimdi de jeotermal tehdidi altında. Gazetemize konuşan bölge sakini avukat Ali Kurt, “Gözü paradan başka bir şey görmeyenler girişimlerinden vazgeçmiyor. Geçen günlerde elimize geçen bir belgeye göre merkezi Ankara’da bulunan bir şirket Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan Datça’nın Alavara Koyu ile Yazıköy/Bağlarözü Mevkiinde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatı aldığını öğrendik. Ruhsatlardan biri elimizde, her iki alan ile ilgili keşif kayıtlarına da ulaştık. Hatta Alavara’da yapılan araştırmalara ilişkin olarak kullanılan akülü alet edavatın fotoğrafları da elimizde. Aldığımız bilgilere göre bu bölgede araştırma yapan personel arazi sahiplerinden bazılarının konuyu ilçe jandarma komutanlığına iletmeleri üzerine o bölgeden ayrılmış” dedi.