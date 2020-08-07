Datça koylarında çadır işgali

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:00

Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyısındaki Ovabükü, Kurubük ve Akvaryum gibi koylarda yer alan ve görüntü kirliliğine neden olan irili ufaklı çadırlara, denize girip çıkmakta zorlanan diğer tatilciler de tepki gösterdi. Koylardaki çadırların sayısında büyük artış gösterirken, yangın riskinin olduğu bölgede, çadırların yanında yakılan mangal ateşlerinin izleri görülüyor. İstanbul'dan tatil için Datça’ya gelen finans uzmanı Cüneyt Yıldırım (30), “Kurubük Koyu’na geldiğimizde gördük ki, her yer çadırların işgali altında. Koyda inanılmaz bir düzensizlik var. Buraya bir düzen getirilmesi gerekiyor. Şemsiye olsa yine bir nebze iyi, ancak çadır en az 5-6 kişinin yerini kaplıyor. İnsanlara oturacak yer kalmıyor. Gördüğümüz manzara açıkçası bizi üzdü. Diğer koylarda ne yazık ki benzer durumda” diye konuştu.