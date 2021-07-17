Datça'da yürüyüşe çıktıktan sonra ulaşılamayan kişi 3 saat sonra bulundu
Datça'da yürüyüşe çıktıktan sonra ulaşılamayan kişi 3 saat sonra bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde ormanda yürüyüşe çıkan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kişi, jandarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Derneği (MAG-AME) ekibince bulundu.
Marmaris'ten günübirlik tatil için Emecik Mahallesine gelen ve ormanda yürüyüşe çıkan Ethem Yüksel'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.
İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve MAG-AME ekipleri Emecik Mahallesinde arama çalışması başlattı.
Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yüksel'i Goca Dağ mevkisindeki kırsal alanda bitkin halde buldu. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Erdoğan'a boykot kararı
- KKTC'nin adı değişiyor
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili kritik iddia
- 'Rektör vekili'nin ilk icraatı akademisyen kıyımı
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- AKP'den geri adım!
- Devletimizi kaybettik