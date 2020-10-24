'Davet' krizinin ardından Bakan Koca'dan İmamoğlu mesajı
Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmemesi büyük yankı uyandırmıştı. Tartışmaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüse yakalanan İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan İmamoğlu için "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.
COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 24, 2020
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