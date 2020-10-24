'Davet' krizinin ardından Bakan Koca'dan İmamoğlu mesajı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 17:35

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalanan İmamoğlu için "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.



