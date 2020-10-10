David Beckham, eşi Victoria'nın telefon kullanımını yasakladı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 10:10

David Beckham-Victoria Beckham, Reuters

Britanyalı eski futbolcu David Beckham ve eşi modacı Victoria Beckham, evliliklerini yeni bir seviyeye taşıdı.

21 yıl önce evlenen çift kısa süre önce evliliklerini tazelemek için çocukları olmadan Almanya’ya bir haftalık tatile gitmişti.

David Beckham eşiyle geçirdiği nadir tatillere bayılıyor ve Independent Türkçe'nin Mirror'ın haberinden aktardığına göre şimdi de ünlü futbolcunun, Victoria Beckham’ın akşamları telefon kullanmasını yasaklayarak birbirleriyle daha fazla vakit geçirmeyi istediği belirtildi.

Teknolojiden uzakta biraz zaman geçirmek isteyen David Beckham ve eşi tatilde yaptıkları gibi birbirleriyle daha fazla konuşup birbirlerine daha fazla sevgi gösteriyor.

Çiftin tatiliyle ilgili konuşan bir kaynak şu ifadeleri kullandı:

"David bazen Victoria’nın sürekli telefonunu elinde tuttuğunu hissediyor bu yüzden evde cihazsız akşamlar istediğini söyledi. Bunun tüm aileye iyi geleceğini düşünüyor."

Çiftin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper isimlerinde 4 çocuğu var. Kaynak çiftin kişi başı 20 bin sterline (yaklaşık 205 bin TL) mal olduğu düşünülen tatiline dair şu ifadeleri ekledi:

"Bunu yılda iki kez yapmaya çoktan söz verdiler. David bunu yapmaya ikna ve evden uzakta vakit geçirmeyi gerçekten sevdi."