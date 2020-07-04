Davutoğlu: Sorumlusu bizzat Erdoğan'dır

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:34

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun partisinin Esenyurt İlçe Kongresi’nde yaptığı açıklamasında “Türkiye’deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır; çünkü çevresini bu odaklarla dokuyan da bizzat kendisidir” dedi.

Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılmasını da gündeme getiren Ahmet Davutoğlu "28 Şubat’ta yerlerde sürüklenenlerin, hapislere girenlerin, okullardan atılanların kurdukları bir üniversite bizzat Tayyip Erdoğan tarafından zorbalıkla kapatıldı" diye konuştu.

Türkiye’de yaşananların bizzat sorumlusunun Erdoğan olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, “Artık 'Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü' aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Türkiye’deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan’dır; çünkü çevresini bu cuntacı odaklarla dokuyan da bizzat kendisidir” ifadelerini kullandı.