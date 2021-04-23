Davutoğlu'ndan ABD yönetimine çağrı

23 Nisan 2021 Cuma, 19:18

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanacağı iddiası ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Birinci Dünya Savaşında her inançtan Osmanlı vatandaşı büyük acılar yaşadı, bunun üzüntüsünü hep hissediyor ve paylaşıyoruz. Tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmaması gerekir. Gün geçmişe değil, geleceğe bakma ve toplumlar arası barış inşa etme günüdür. ABD yönetimine çağrımız bu acıları Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanmakta olan sıkıntılı konjonktürü fırsat bilip iç siyasette kullanarak daha da derinleştirmek değil, karşılıklı empatiye dayalı bir diyalog sürecine ve barış vizyonuna katkıda bulunmaktır. Öte yandan, Türkler ve Ermeniler kendi ortak geçmişlerini ve geleceklerini üçüncü tarafların inisiyatifine bırakmadan aralarında ön yargısız görüşmelidir. Bütün sivil ve resmi tarafları bu yönde adım atmaya davet ediyoruz. Gelecek Partisi buna her türlü katkıyı vermeye hazırdır"