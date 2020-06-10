Davutoğlu'ndan Ayasofya tepkisi: Madem niyetiniz var, önergeyi neden reddettiniz?

10 Haziran 2020 Çarşamba, 08:18

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin olarak verdiği araştırma önergesinin, AKP tarafından reddedilmesine ilişkin, "Aziz İstanbul’umuzun fetih mührü Ayasofya’yı siyasete malzeme yapmayın. Ayasofya’yı ibadete açacaksanız açın! Madem niyetiniz var, mecliste ibadete açılması için verilen önergeyi hangi gerekçeyle reddettiniz?" dedi.

Ayasofya’nın yenide ibate açılmasıyla ilgili iktidar cephesinden gelen açıklamalara ilişkin konuşan Davutoğlu,

"Erdoğan daha kısa bir süre önce, neredeyse seçmeni azarlayarak, 'Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyin bunların hepsi tezgah' demişti. Önce sayın Cumhurbaşkanı çıksın Ayasofya’nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın. Ardından bu tezgâhın nasıl bozulduğunu da bizlere bir anlatsın. Sonra, oturur, Ayasofya’nın açılması konusunu hep beraber konuşuruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti tarafından verilen önergenin AKP tarafından reddedilmesine ilişkin, Twitter hesabından "Aziz İstanbul’umuzun fetih mührü Ayasofya’yı siyasete malzeme yapmayın. Ayasofya’yı ibadete açacaksanız açın! Madem niyetiniz var, mecliste ibadete açılması için verilen önergeyi hangi gerekçeyle reddettiniz? Samimi olun, karar alın; destek gerekiyorsa biz buradayız!" tepkisini veren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"İKTİDARDA KALMASINA YARAYACAK HER ŞEYİ UTANMADAN KULLANABİLMEKTEDİR"

"Bu iktidar ve ortaklarının siyasi tutarlılık tarihi 5 yıl bile değildir. Bu iktidarın bütün siyasi vizyonu gelecek perspektifi de bugünden ibarettir. Bunların bırakın on yılları, yarın vizyonu bile yoktur. Onun için bu iktidarın iktidarda kalmaktan başka hiçbir vizyonu amacı misyonu bulunmamaktır.

İktidarda kalmasına yarayacak her şeyi utanmadan kullanabilmektedir. Onların tek derdi bugün iktidar olmaktır. Geçtiğimiz ay boyunca, ucuz provakasyonlarla sürdürülen adımlardan sonra şimdi de tarihimizin en değerli sembolü ve fetih mührü Ayasofya siyasi istismara alet edilmek istenmektedir.

Erdoğan daha kısa bir süre önce, neredeyse seçmeni azarlayarak, 'Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyin bunların hepsi tezgah" demişti. hepinizin hafızasındadır. belli ki artık siyasi, demokrasi, adalet, en önemlisi ekonomi üretilemiyor. Şimdi sıkışınca yeniden kutsal değerlere ve Ayasofya'ya sarılıyorsunuz.

"CUMHURBAŞKANI ÇIKSIN AYASOFYA’NIN AÇILMASININ NİÇİN TEZGAH OLDUĞUNU MİLLETE AÇIKLASIN"

Bakın bu Türkiye’nin tanıdığı ve bildiği bir hikayedir. On yıllardır sıkışan, toplumla duygudaşlığı zedelenen, toplumsal desteği azalan her iktidar ya bir kutsal mekanımızı ya da bir ortak değerimizi keşfederek, araçsallaştırmaya yöneliyor. Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin.

Öncelikle şunu açıkça ifade edelim, Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir. Siz Ayasofya’yı bir kart olarak görebilirsiniz ama Ayasofya bizim için öncelikli olarak fethin sembolüdür. İki de bir iktidarların sıkıştıklarında kitleleri etkilemek için gündemlerine aldıkları pazarlık kartı değildir. Olmamalıdır. Mesele elbette Ayasofya’nın tekrar mescid yapılması değildir. Ayasofya, mescid olarak açılacaksa açılır.

Ancak bunun bir tezgah olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı’dır. Öyle üç yıl beş yıl önce de değil. Daha geçen sene söyledi bunu. Önce Sayın Cumhurbaşkanı çıksın Ayasofya’nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın. Ardından bu tezgâhın nasıl bozulduğunu da bizlere bir anlatsın. Sonra, oturur, Ayasofya’nın açılması konusunu hep beraber konuşuruz.