AKP Ayasofya'nın ibadete açılmasını reddetti

09 Haziran 2020 Salı, 18:44

İYİ Parti, Ayasofya'nın toplu ibadete açılması için Meclis'e önerge verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzası ile sunulan önergeye AKP'nin ret, MHP ve HDP ise çekimser oy kullandı. Önerge reddedildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun sunduğu önergede şu ifadeler yer alıyor:

"Günümüz toplumsal ve tarihsel gereklilikleri ile milli şuurumuzun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ayasofya Cami'nin Müslümanlar için toplu ibadethane olarak kullanılması amacıyla; Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz."

Çekimser oy kullanan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü açıklamasında Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapılacak çalışmalara da destek vereceğini söylemiş ve "Ayasofya Müslüman Türk milletinin fetih camisidir. Bu hakikat değişmeyecektir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Ayasofya’dan çan sesi değil, Allah’ın izniyle ezan sesi yükselecektir" demişti.

AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi. Mehmet Muş'un yaptığı açıklama şöyle.

"TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak"

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