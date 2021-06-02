TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" açıklaması yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yatırımcılarla video konferans gerçekleştirdi. Toplantıda, Merkez Bankası Kavcıoğlu'nun, erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönündeki mesajları öne çıktı. Kavcıoğlu, "Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ENFLASYON VE FAİZ
Kavcıoğlu, açıklamasında özetle şunları kaydetti: İktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürdü. Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak bir iç talep ve kredi büyümesi için sıkı para politikası gerekiyor.
YÜZDE 5 HEDEFİ
Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz.
FİYAT İSTİKRARI
Enflasyonda belirgin düşüş, üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacak. Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır
Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
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