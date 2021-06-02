Erdoğan konuştu, TRT YouTube yorumlarını nasıl saklayacağını şaşırdı!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT ekranlarında gazetecilerin soruların yanıtladı. Yayını YouTube üzerinden takip edenler TRT yönetimini zor durumda bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 11:54
Erdoğan konuştu, TRT YouTube yorumlarını nasıl saklayacağını şaşırdı!
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT ekranlarında gazetecilerin soruların yanıtladı. Yayını YouTube üzerinden takip eden Z kuşağı gençliği TRT yönetimini zor durumda bıraktı.

Erdoğan konuşurken YouTube yayınına katılan gençler "Oy Moy yok", "erken seçim", "dislike (beğenmeme) butonuna basın" gibi yorumlarla TRT'ye zor anlar yaşattı.

İşte gelen yorumlardan bazıları;


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler