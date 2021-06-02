Erdoğan konuştu, TRT YouTube yorumlarını nasıl saklayacağını şaşırdı!
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT ekranlarında gazetecilerin soruların yanıtladı. Yayını YouTube üzerinden takip edenler TRT yönetimini zor durumda bıraktı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT ekranlarında gazetecilerin soruların yanıtladı. Yayını YouTube üzerinden takip eden Z kuşağı gençliği TRT yönetimini zor durumda bıraktı.
Erdoğan konuşurken YouTube yayınına katılan gençler "Oy Moy yok", "erken seçim", "dislike (beğenmeme) butonuna basın" gibi yorumlarla TRT'ye zor anlar yaşattı.
İşte gelen yorumlardan bazıları;
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