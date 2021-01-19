Davutoğlu'ndan Hrant Dink mesajı

19 Ocak 2021 Salı, 14:13

Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Hrant Dink’in hain bir cinayetle bizden koparılışının üzerinden 14 yıl geçti. O’nu saygıyla anıyorum. Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz!"