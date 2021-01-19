Davutoğlu'ndan Hrant Dink mesajı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 14 yıl önce katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı. Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor" dedi.
Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Hrant Dink’in hain bir cinayetle bizden koparılışının üzerinden 14 yıl geçti. O’nu saygıyla anıyorum. Hala bu cinayet tam olarak aydınlatılamamışken yeni siyasi terör olaylarıyla ülkemiz karanlık günlere sürüklenmek istiyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz!"
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