Davutoğlu'ndan iktidara çok sert sözler
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, iktidarın eğitim politikasını sert sözlerle eleştirdi. Davutoğlu, “Üç beş rantçı müteahhide peşkeş çekilen ihalelerden mi alırsınız, yolsuzluk yapmak için icat edilen çakma yatırımlardan mı alırsınız, nereden alırsanız alın ve bir an önce bütün öğrencilere ücretsiz ve sınırsız interneti bu dönemde verin” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u da eleştiren Davutoğlu, "Bu nasıl bir yönetim krizidir, ciddiyetsizlik krizidir. Sayın Bakan, siz bir PR şirketinin reklam yüzü filan değilsiniz" ifadelerini kullandı.
Amasya il kongresinde partililere seslenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi. Ücretsiz eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Davutoğlu şöyle konuştu:
"BAŞKA İŞİ VAR, ÇÜNKÜ ÖZEL OKULU VAR"
"Milli Eğitim Bakanı, okulların açılmadığı, öğrencilerin okullarda olmadığı dönemde bile Milli Eğitimi yönetmeyi beceremedi. Yahu sizin başka işiniz mi var diyeceğim muhtemelen evet diyecek; çünkü başka işi var. Kendi özel okulu var. Siz umursamayabilirsiniz ama bu milyonlarca çocuk ne olacak?
"REKLAM YÜZÜ DEĞİL MİLLİ EĞİTİM BAKANISINIZ"
Bırakın bunların internet veya bilgisayar sorununu çözecek adımlar atmayı; okulları nasıl ve ne zaman açacağınıza dair bir plan bile yapamadınız. Bu nasıl bir yönetim krizidir, ciddiyetsizlik krizidir. Bu millet bunu hak edecek ne yaptı size? Sayın Bakan, siz bir PR şirketinin reklam yüzü filan değilsiniz. Siz bu ülkenin geleceğini inşa edecek 20 milyondan fazla çocuğun eğitiminden sorumlusunuz.
ANAYASAL HAK
Ücretsiz eğitim Anayasal bir haktır. Madem ücretsiz eğitim Anayasal bir haktır. Hükümet derhal tüm öğrencilerin evlerine ücretsiz internet vermelidir. Hükümet derhal fakir çocuklara ücretsiz bilgisayar-tablet dağıtmak zorundadır. An itibarıyla hükümet, her geçen dakika fakir çocukların geleceklerini gasp etmektedir.
"ÇAĞ ATLAMAK HAMASETLE OLMAZ"
Erdoğan, şahlanan ekonomi, çağ atlayan Türkiye her gün bol hamasetle olmuyor. Türkiye’de hanelerin yarısında hala internet bulunmuyor. Bu rakamın ne anlama geldiğini anlamamak için Milli Eğitim Bakanı olmak gerekiyor. Onun dışındaki herkes bunun nasıl bir dram olduğunu biliyor, görüyor ve ailesinde yaşıyor. Bu çocuklara hiçbir bahaneye sığınmadan öncelikle internet ücretsiz ve sınırsız olarak verilmelidir.
"BİR AN ÖNCE ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET VERİN"
Milletin daha dün zam yaptığınız elektrik faturalarındaki TRT payını mı alırsınız, üç beş rantçı müteahhide peşkeş çekilen ihalelerden mi alırsınız, yolsuzluk yapmak için icat edilen çakma yatırımlardan mı alırsınız, senede bir kere gideceğiniz sarayınızdan mı alırsınız. Nereden alırsanız alın ve bir an önce bütün öğrencilere ücretsiz ve sınırsız interneti bu dönemde verin. Daha önemli ve acil bir meselemiz yok. Ortada korona yokken bütün öğrencilere tablet dağıtacağız diyordunuz. Ne oldu o tabletlere, kaç milyar harcandı, kim ne yaptı o paraları?
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