Davutoğlu'ndan, Özışık’ın açıklamalarına paralel yapı çıkışı

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:40

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da Ereğli ilçe binasının açılışında konuştu.





Davutoğlu, Süleyman Özışık’ın FETÖ yargılamaları ile ilgili birçok kişinin dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya götürdüğü yönündeki sözleri için, "Bu ne demek biliyor musunuz? Hani FETÖ diye bir yapı vardı, paralel yapı diyorduk. İşte bu da paralel hukuk. Bir gazeteci kendisini hukuk yerine koyup gidip İçişleri Bakanı’ndan ve Adalet Bakanı’ndan davaları durdurabilecek güce sahipse işte buna 'Paralel yapı' denir" diye konuştu.

'TÜRKİYE’DE YARGILANMASI LAZIM'

Davutoğlu, ''Şu anda yurtdışında kaçak bir iş adamı, sözüm ona iş adamı. Sezgin Baran Korkmaz. Birtakım açıklamalar yapmaya başladı. ‘Gazetecileri maaşa bağladım, benden 10 milyon Euro istedi bir gazeteci’ diyor. Şu anda Avusturalya’da tutuklanmış, bu kişi arkadaşlar. 30 Eylül’de Türkiye’de yurt dışına çıkma yasağı kaldırılıyor. İddia o ki; aralık ayında İçişleri Bakanı bunu çağırıyor, uyararak yurt dışına çıkmasını sağlıyor. Ortada bir iddia var. İçişleri Bakanı şu ana kadar bu iş adamıyla olan, bu suçluyla olan, bu kara para aklayan kişiyle ilişkisi hakkında bir açıklama getirmedi. Sayın Cumhurbaşkanı da susuyor. Şimdi uyarıyorum tekrar; bu Sezgin Baran Korkmaz’ın da Türkiye’de yargılanması lazım. Gıyabında, hemen hukuki işlem başlatılması lazım. Aksi takdirde; bu aziz ülkeyi bu onurlu devleti yine yurt dışındaki mahkemelerde suçlu durumuna düşürecek gelişmeler olur. Bir kez daha söylüyorum; kim bu ülke aleyhine çalışmışsa, kim bu ülkenin parasını pulunu talan etmişse; kim bu ülkenin kaynaklarını tüketmişse hepsinin karşısında Toroslar gibi duracağız'' dedi.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Davutoğlu, ''Hazine kaynağını bitirdiler, Merkez Bankası rezervini bitirdiler, yetmedi Kırıkkale'de silah sanayimizin merkezi olan Makine Kimya Endüstrisi'nin tesislerini özelleştirmeye çıkarıyorlar. Bu milletin en stratejik tesislerinin 3-5 kuruşa yağma edilmesine asla izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.