Süleyman Özışık, Peker'le iki kere görüştüm demişti...

13 Haziran 2021 Pazar, 12:12

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptıkları iddia edilen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık, geçen gün yaptığı açıklamanın ardından yeni bir video daha yayınlandı. Twitter'da Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen bir işi tarafından, Süleyman Özışık'ın oğlunun düğününe Sedat Peker'in hediye gönderdiğini gösteren bir video paylaşıldı. Videoda Özışık ve gelini, Peker'e teşekkür ediyor. Videoyu paylaşan kişi, hediyenin 80 bin TL değerinde olduğunu ifade etti.

SOYLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haklarında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunduğu, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık yaklaşık 3 haftalık sessizliğinin önceki gün açıklama yapmıştı.

3 HAFTA SONRA KONUŞABİLDİ

Youtube kanalı aracılığıyla bir video yayını yapan Özışık, Bakan Soylu'ya ve suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına cevap vermişti.

Peker'in yaptığı paylaşımı Twitter'da yaptığı 'beğendiği' için yapılan eleştirilere, "Twitter'da beğen ikonuna istemsizce dokunmuş ve beğenmişim. Şimdi buradan beni Sedat Peker'in safına geçtiğim anlamına getirmişler, öyle manşetler atmışlar. Bakın buradan çok net söylüyorum. Sizin huzurunuzda söylüyorum. Bu arkadaşlara sesleniyorum. Halt etmişsiniz! Halt etmişsiniz!" karşılığı veren Özışık'a, Peker’e yakınlığı ile bilinen Emre Olur’dan yanıt geldi.

Olur, paylaşımında ilk olarak bir video yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Özışık,

Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sn. Sedat Peker ile sadece 2 kere görüştüğünü beyan ediyorsun. Ancak video içeriğinde ismi geçtiğinde kolunla bir takım hareketler yapıyorsun bu gizli bir konuşma metodu mu?"

80 BİN TL'LİK HEDİYE

Ardından Özışık'ın Peker'le iki kez görüştüğünü söylemesine yanıt veren Olur, “2020’de düğününe 80 bin liralık mücevher ve çelenk gönderdi, neden kabul ettin?

Sedat Peker hediye olarak maddi değeri takriben 80.000 ? olan mücevher kolye göndermişti. Neden kabul ettin? Ayrıca büyük devasal bir Sedat Peker çelengi vardı. Onun önünde neden ailecek fotoğraf çekildiniz?” ifadelerini kullandı.







