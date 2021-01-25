Davutoğlu'ndan Soylu ve Gül'e sert sözler

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:26

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

'SALDIRILARI AÇIK ŞEKİLDE KINAMADILAR'

"Genel Başkan yardımcımız ve gazetecilere başkentin göbeğinde organize ve senkronize gerçekleştirilen saldırıların fail ve azmettiricileri ortaya çıkarılamadığı gibi iktidar ve koalisyon ortakları bu siyasi terör saldırılarını açık bir şekilde kınamamışlardır. Kamu düzeni alanında, bu düzenin asli iki sorumlusu olan Adalet ve İçişleri Bakanları kamuoyu önünde söz dalaşı yaparken Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile bütün güçleri elinde toplayan Cumhurbaşkanı bu yönetim anarşisini sıradan bir olaymış gibi izlemiştir.

'YARGITAY ATAMA İSTASYONUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Yerleşik kural ve gelenekler bypass edilerek Yargıtay üyeliğine atanan Cumhuriyet Başsavcısı bu kurumda herhangi bir hizmette bulunmadan Anayasa Mahkemesi'ne de atanmış ve yargı sisteminin ana kurumu olan Yargıtay, bir atama istasyonu haline dönüştürülmüştür.

'BAHÇELİ GÜCÜNÜ AK PARTİ'DEN ALIYOR'

İktidar koalisyonunun küçük ortağı açık bir şekilde siyaseti sokağa indirmekte ve siyasal sabotajlardan medet ummaktadır. Devlet Bahçeli, sıklıkla asgari nezaket ve sorumluluk anlayışından uzak bir tutum içerisinde siyasi ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Bu gücünü açık bir şekilde, milletin vermediği bir iradeyi AK Parti’den almış olmasından kaynaklanmaktadır. AK Parti bu duruma dur demediği sürece de Bahçeli bu üslubunu ve tarzını sürdürecektir.

'DAVUL AK PARTİ'NİN OMZUNDA, TOKMAK BAHÇELİ'NİN ELİNDE'

Davul AK Parti’nin omzunda, tokmak Bahçeli’nin elindedir. Ve istediği gibi çalmaktadır. Erdoğan ise AK Partililere hiç itiraz etmeden dinlemelerini tavsiye etmektedir. Bahçeli AK Parti’nin Genel Başkanvekiline açıkça hakaret ve tehdit eder; ne o Genel Başkanvekili kendi siyasi onuruna sahip çıkabilir ne de bir tek AK Partili Bahçeli’ye 'Sen kime hakaret ediyorsun?' diyebilir. Nasıl olsa Bahçeli’ye bir şey diyemiyoruz, sağa sola cevap yetiştirip gürültüyle bu durumu kapatalım diyorsunuz. Aferin size, devam edin. Bahçeli de bu durumu izleyip her gün hukuk devleti ve demokrasi karşıtlığında çıtayı biraz daha yukarı çıkarsın.

Bu ülkede hiçbir dar grubun, mafyatik siyasetin, çete aklının ve vesayet heveslilerinin millete ev sahipliği taslamalarına müsaade etmeyeceğiz. Haddinizi bileceksiniz! Bu durumdan en fazla, 1970’leri, 80’leri ve 90’ları çok iyi hatırlayan MHP’li kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Önce onlar çocuklarının tekrar bu Gladyo taşeronlarının elinde harcanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir.

SOYLU VE GÜL POLEMİĞİNE SERT TEPKİ

Geçen hafta şöyle seslenmiştim: Açıkça savcıların tehdit edildiği bir ülkede siz Adalet Bakanı olmaktan hicap etmiyor musunuz? Açıkça sokaklarda terör estirilen bir ülkede siz İçişleri Bakanı olmaktan hicap etmiyor musunuz? Siz Twitter’dan birbirinize laf sokasınız diye mi atandınız makamlara! İçişleri Bakanı bir gün tweet atar açıkça kendisine imtiyaz ister, diğer gün bir tweet atar kendisini polis, savcı ve yetmez hakim yerine koyup ahkam keser. Beyler, kendinize gelin kendinize! Siz Twitter'da trollük yapmaya başlarsanız, ülkede adaleti sokak çeteleri ve mafya sağlamaya, kamu düzenini kendisini devletin sahibi zanneden bir siyasi parti lideri sağlamaya kalkar"