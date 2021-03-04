Davutoğlu'nun kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili yeni gelişme
Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi personelinin Marmara Üniversitesi’ne geçmesi için mülakat sınavı şartı konuldu.
Davutoğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında kapatılması tartışma yaratan İstanbul Şehir Üniversitesi idari personelleri hakkında yeni bir karar alındı. Karara göre personeller mülakat şartıyla Marmara Üniversitesi’ne atanabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1978 tarihli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a geçici bir madde eklendi.
Eklenen maddede özetle şu ifadelere yer verildi:
“Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nde 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, herhangi bir emeklilik, yaşlılık aylığı hak kazanmamış olanlar, 30 gün içinde başvurmaları ve mülakatta başarılı olmaları kaydıyla Marmara Üniversitesi'ne atanabilirler.”
Aynı çerçevede, yine Cumhurbaşkanı Kararı’yla; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe girdi.
Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na TEKEL arazisi 49 yıllığına verilmişti. Vakıf, 2008 yılında üniversiteyi kurmuştu. Davutoğlu, AKP’den ayrılıp Gelecek Partisi’ni kurdu. Üniversitenin 30 Haziran 2020 tarihinde faaliyetlerine son verildi.
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