DEDAŞ'ın susuz bıraktığı köylerde hastalıklar başladı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 14:27

DEDAŞ, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 15 köyün elektriğini kesti. Elektriği kesilen köylüler su ihtiyacını pompa sistemi ile karşıladığı için susuz kaldı.

Yaklaşık bir haftadır suyu olmayan köylerde yurttaşlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor, hayvanlar susuzlukla mücadele ediyor. Elektriği kesilen köylerden Yeniçağlar'da yaşayan İhsan Özacar, 'Kanalizasyonların bile koktuğunu ve köylerde hastalıkların başladığını' belirtti.

FATURA KESMEYEN DEDAŞ MİLYONLAR İSTEDİ



DEDAŞ, Bekirhan beldesine bağlı 15 köyün elektriğini kesti. Su ihtiyaçlarını elektrikle çalışan pompalardan karşılayan köy sakinleri yaklaşık 1 haftadır susuz. DEDAŞ ekiplerinin köylerdeki adreslerin hiçbirine fatura kesmediğini ve her köye toplam ücret çıkardığını belirten İhsan Özacar, çözüm beklediklerini söyledi. Sayaçların bile takılmadığını öne süren Acar, "Herhangi bir sayaç olsaydı, her hane borcunu bilir, ona göre ödemesini yapardı. Şimdi kimse ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Yaklaşık 4 bin nüfuslu köyümüze 2 milyon 376 bin TL borç çıkarıldı. Ben elektrik kesilince DEDAŞ'a giderek öğrendim bunu. Hiçbirimize yazılı bir fatura verilmedi" dedi.

KANALİZASYONLAR KOKUYOR, HASTALIK BAŞLADI

Köylerde kirliliğe bağlı hastalıkların başladığını ve pandemide çok zor duruma düştüklerini de aktaran Acar, "Kanalizasyonlarımız kokmaya başladı. Bir an önce bir çare bulunmazsa felaket sonuçlar doğabilir. Yetkililerin bunu çözüme kavuşturmasını istiyoruz" dedi.

Yeniçağlar köyünde traktörü olan yurttaş, romörka kurduğu sistemle köyüne su taşımaya çalışıyor.

BÜTÜN BELDEYE 1 HAFTA MÜHLET

Söz konusu durumu yurttaşlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde fark eden CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da uygulamaya tepki gösterdi. Su ihtiyacının en temel hak olduğunu belirten Yaşar, "15 köyün elektriğini keserek yurttaşı susuz bırakan DEDAŞ, şimdi koca beldeyi tehdit ediyor. Bekirhan beldesi için de 1 hafta mühlet verildi. Onlara da 1 hafta sonra aynı uygulamayı yapacaklar" dedi.

Yaşar, "Buradan çok açık ve net söylüyorum, köylülerimize yapılan bu zulmü asla kabul etmeyeceğiz. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Köylülerimiz, saçma sapan nedenlerle elektriklerini kesen zihniyeti kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Burada yaşayan köylülerimiz su içemiyor. Hayvanlar bile susuzluktan kıvranırken, halkımıza reva görülen bu anlayışı da şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum” dedi.