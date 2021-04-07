Şanlıurfa’da DEDAŞ, faturasını ödeyemeyen çiftçinin trafosunu söktü

07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:43

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu köyü çiftçileri, elektrik faturalarını ödeyemeyince DEDAŞ köylünün sulama için kullandığı trafolarını söktü. Ekinlerin sulanması gereken bir süreçte trafoların sökülmesi köylüler ile jandarmayı karşı karşıya getirdi. Yaşananlara tepki gösteren DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz, “Yıl zaten kurak geçiyor tam da sulama döneminde trafolar sökülüp götürülmekte ve vatandaşın sinir uçlarına dokunularak, halk ile devlet karşı karşıya getiriliyor” dedi.

Elektrikli sondaj pompalarıyla kuyulardan çekilen suyla tarlasını sulayan Şanlıurfalı çiftçiler faturasını ödeyemeyince Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) jandarma ile birlikte Kuskunlu köyü çiftçilerinin trafolarını söktü. Trafoların sökülmesi esnasında köylüler ile jandarma karşı karşıya geldi. Paylaşılan görüntülerde sökülmüş trafolar kamyonetle götürülürken, köylüler ile jandarma arasında tartışma yaşanıyor. Video çekimi yapan köylüler tarımsal desteklemelerine DEDAŞ borcu nedeniyle bankada bloke konulduğunu belirterek, “Desteklememize el konuluyor, nerede milletvekilleri?” diyerek tepki gösterdi.

'SULAMA DÖNEMİNDE TRAFOSU SÖKÜLEN ÇİFTÇİNİN SİNİR UÇLARI İLE OYNANIYOR'

Tarımsal desteklemenin yasal olarak haczedilmesinin mümkün olmadığını ve çiftçinin artık bunaldığını kaydeden DEVA Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz, yaşananlara tepki göstererek şöyle konuştu:

“Memleket olarak her gün olumsuz bir haberle gündeme geliyoruz. Bu şekilde haberle anılmak bizi üzüyor. Gün geçmiyor ki önümüze bir sorun gelmesin, nereye elimizi atarsak elimizde bir sorun duruyor. Daha önce de söylemiştik söylemeye de devam edeceğiz. Memleketin büyük bir çoğunluğu çiftçilik ile uğraşıyor. Çiftçilik hakikaten üretim anlamında pazar bulma anlamında da ciddi sorunlar yaşıyor. Üstelik çok kurak geçen bir dönemin sonunda artan enflasyonla beraber gübre, tohum, ilaç ve yakıt fiyatlarında üç kata varan artışlar yanın da bir de buradaki çiftçi DEDAŞ zulmü ile de uğraşmak zorunda kalmış durumda. Çiftçilerin normalde hacizi dahi kabil olmayan desteklemelerine DEDAŞ bloke koymak sureti ile kaynağından bu desteklemeleri alıyor. Tam kuraklık dönemi ve özellikle sulama döneminin çok yakın olduğu bir süreçte elektrik ile sulamanın yapılacağı alanlarda tüm bu blokeler az kalıyormuş gibi üstüne üstlük trafolar sökülüp götürülmekte ve vatandaşın sinir uçları ile oynanmakta halk ile devlet karşı karşıya getirilmektedir.”