Dedektörle hazine ararken 45 tarihi eserle yakalandı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:02

Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık Mahallesi Deliklitaş mevkiinde devriye gezerken, F.Y.'nin dedektörle define aradığını tespit etti.

Şüphelinin üst aramasında Eski Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 37 sikke, 5 obje, 1 yüzük ile 2 ok ucu olmak üzere toplam 45 tarihi eser ele geçirildi. F.Y. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.