Dedektörle sahilde bulduğu altınlarla geçimini sağlıyor
Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş sahilinde yaz sezonunun bitmesiyle birlikte plajlar define avcılarına kaldı. Denize giren veya sahile gelen yerli yabancı birçok turistin düşürdüğü değerli eşya ve madeni paraları bulan define avcılarının bazıları bunlarla geçimini de sağlıyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek (52), boş zamanlarında dedektörle sahillerde altın ve para arıyor. Maviçiçek, denizin her zaman kendisine ekmeğini verdiğini söyledi.
"TECRÜBE ŞART"
Alanya'da dalgıçlık yapan Bahri Maviçiçek, dedektörle sahillerde altın ve para arıyor. Maviçiçek, “Bu iş bir tecrübe gerek. Denizi bilmen lazım. Suyu tanıman lazım. Ben yüzüyorum, denizle beraber hayatımı yaşıyorum. Dalgıcım. Denizde bazen bir şeyler bulurum, bazen bulmam. Ama deniz bana her zaman ekmeğimi veriyor" dedi.
Bugüne kadar birçok değerli eşya bulduğunu aktaran Maviçiçek, Sikkeler buldum. Elması da altını da tanımıyordum. Para, saat, telefon buldum. Sahibi çıkarsa verdim, sahip çıkan olmazsa ben aldım" dedi.
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