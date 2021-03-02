Değişikliğe kızdı, arkadaşları yatıştırdı

Beşiktaş’ta yerini N'Koudu'ya bırakan golcü futbolcu Vincent Aboubakar, bu kararı protesto etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 20:46
Değişikliğe kızdı, arkadaşları yatıştırdı
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Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta yerini N'Koudu'ya bırakan golcü futbolcu Vincent Aboubakar, bu kararı protesto etti. 

Maç 1-0 sürerken yerine N'Koudu'nun gireceğini gören Aboubakar, "Niye" diye el işareti yaptı. Sahadaki arkadaşları ve yedek kulübesi ise ünlü golcüyü sakinleştirdi.


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