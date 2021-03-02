Değişikliğe kızdı, arkadaşları yatıştırdı

02 Mart 2021 Salı, 20:46

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta yerini N'Koudu'ya bırakan golcü futbolcu Vincent Aboubakar, bu kararı protesto etti.

Maç 1-0 sürerken yerine N'Koudu'nun gireceğini gören Aboubakar, "Niye" diye el işareti yaptı. Sahadaki arkadaşları ve yedek kulübesi ise ünlü golcüyü sakinleştirdi.