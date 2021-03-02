Değişikliğe kızdı, arkadaşları yatıştırdı
Beşiktaş’ta yerini N'Koudu'ya bırakan golcü futbolcu Vincent Aboubakar, bu kararı protesto etti.
Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta yerini N'Koudu'ya bırakan golcü futbolcu Vincent Aboubakar, bu kararı protesto etti.
Maç 1-0 sürerken yerine N'Koudu'nun gireceğini gören Aboubakar, "Niye" diye el işareti yaptı. Sahadaki arkadaşları ve yedek kulübesi ise ünlü golcüyü sakinleştirdi.
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