Delidolu, yeni yılda da yetkin yapıtlar
Türkçe edebiyat ve çağdaş dünya edebiyatından yaratıcı ve özgün yapıtları yetişkin okurlarla buluşturan Delidolu, yeni yayın döneminde de hem kurmaca hem kurmaca dışı kitaplarıyla yetkin çizgisini sürdürüyor.
2017 yılından bu yana “NeYapmalı”, “Okumak / Dünyayı Okumak” ve “Tanıklık” temalı kurmaca dışı yapıtlar yayımlayan Delidolu’nun 2021’de kurmaca dışı alanda iki önemli kitabı var:
21. yüzyılın önemli düşünür ve yazarlarından Ricardo Piglia’nın 1976-1998 yılları arasında kendisiyle yapılmış söyleşilerden ve konuşmalardan oluşan Kurmaca Sanatı ve Eleştiri, Delidolu’nun “Okumak” temasıyla yayımladığı kitaplar arasına ekleniyor.
Edebiyattan, sinemaya ve farklı sanat dallarına uzanan Piglia, bizleri gerçeklik, kurmaca, okuma ve yazma eylemleri üzerine düşündürüyor.
Delidolu’nun kurmaca dışı yapıtlar koleksiyonuna eklenecek bir diğer kitap ise deneyimli gazeteci Ryszard Kapuscinski’nin 20. yüzyıl sonundaki savaşların ve zulmün kronolojisini sunan Futbol Savaşı.
Kapuscinski etkileyici anlatımı ve olaylara, insanlara yönelik yaklaşımındaki duyarlılıkla Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika’daki devrim ve darbeleri, bunların arka planındaki hikâyeleri ele alıyor.
Delidolu yeni yılda kurmaca alanda ise farklı dillerden ve coğrafyalardan bir koleksiyon sunuyor:
Çağdaş Arapça edebiyatın öne çıkan isimlerinden Hoda Barakat, kendisine Necib Mahfuz Roman Ödülü kazandıran Akdeniz Sürgünü ile iç savaş sonrası harap olmuş Beyrut'u arka plana alarak babasının kumaş dükkânının yıkıntıları arasında hayatta kalmaya çalışan, halüsinasyonlar gören yalnız bir adamın çok katmanlı hikâyesini anlatıyor.
Caz Çağı’nın en çok konuşulan yazarlarından biri olan Dorothy Parker’ın toplu öyküleri Çıplakları Giydir ile tamamlanıyor.
Delidolu, Terry Pratchett'ın 41 serilik Diskdünya serisini de hızla tamamlamaya devam ediyor.
George Saunders’ın Tilki 8 adlı resimli öyküsü, Patrick Ness’in Hakkında Hiçbir Şey Bilmediğim Her Şey, John Boyne’un Gökyüzüne Uzanan Merdiven adlı romanı, yeni yayın döneminde Delidolu’nun okurlarla buluşturacağı kitaplar arasında yer alıyor.
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