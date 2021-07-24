Delta varyantında sır perdesini aralayan araştırma: Neden baskın hale geldiği çözüldü

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:02

Bilim insanları Delta varyantıyla ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonucu virüsün neden daha fazla bulaşıcı olduğunu ve dünyaya nasıl bu kadar hızlı yayıldığını ortaya koydu.

Çin'deki Guangdong Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ndeki araştırmacılar Delta varyantı bulaşmış kişilerde incelemelerde bulundu. Uzmanlar 2021 yılında hastalanan ve B.1.617.2. olarak da bilinen Delta varyantına yakalanan 62 hastayla, 2020 yılında Covid-19'a yakalanan 63 hastanın verilerini inceledi.

Bilim insanları, virüsün kendi kopyalarını daha hızlı ürettiğini ve önceki türlere göre daha kısa bir kuluçka süresine sahip olduğunu buldu. Delta varyantında orijinal suşla enfekte olan insanlara göre solunum yollarında bin kat daha fazla kopya olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların elde ettiği verilere göre Delta mutasyonu, Aralık 2019'da Vuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsten 2 ila 3 kat daha hızlı yayılıyor.