DSÖ’den endişe yaratan Delta varyantı açıklaması: 'Birkaç ay içerisinde...'

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:08

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Covid-19'un son derece bulaşıcı Delta varyantının önümüzdeki aylarda virüsün baskın türü haline gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yetkililer, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının şu anda 124 bölgede görüldüğünü belirtti.

DSÖ’nün raporunda son dört hafta içinde, dünya çapında birçok ülke tarafından gönderilen örneklerin yüzde 75'inden fazlasının Delta suşları olduğunun altı çizildi.

Raporda, geçtiğimiz hafta dünya çapında teyit edilen yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 12 artarak 3.4 milyon oldu.

DSÖ, teyit edilmiş vakaların toplam sayısının mevcuda oranla önümüzdeki üç hafta içinde 200 milyonu aşacağını tahmin ediyor.

AFP/Reuters