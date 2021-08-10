Delta varyantıyla ilgili ilk bulgular yayınladı: İngiltere’den aşı olanlarla ilgili çarpıcı araştırma

10 Ağustos 2021 Salı, 10:31

İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), Delta varyantının yayılımıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yayınladı. Bilim insanları, Covid-19’a karşı aşılanmış kişilerin Delta varyantını bulaştırabileceğini belirtti.

PHE, 19 Temmuz'dan bu yana hastaneye kaldırılan doğrulanmış Delta vakalarının yüzde 55,1'inin aşılanmamış kişiler olduğunu, yüzde 34,9'unun ise iki doz aşılanmış kişiler olduğunu aktardı.

Araştırmada edinilen ilk bulgular, Delta ile enfekte olmuş kişilerdeki virüs seviyelerinin, aşılanmamış kişilerde bulunan seviyelere benzer olabileceğini gösterdi.

İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı kısa süre içerisinde baskın virüs türü haline geldi.