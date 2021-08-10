Delta varyantıyla ilgili ilk bulgular yayınladı: İngiltere’den aşı olanlarla ilgili çarpıcı araştırma
İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), aşılanmış kişilerin Delta varyantına yakalanabileceğini gösteren bulguları açıkladı.
İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), Delta varyantının yayılımıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yayınladı. Bilim insanları, Covid-19’a karşı aşılanmış kişilerin Delta varyantını bulaştırabileceğini belirtti.
PHE, 19 Temmuz'dan bu yana hastaneye kaldırılan doğrulanmış Delta vakalarının yüzde 55,1'inin aşılanmamış kişiler olduğunu, yüzde 34,9'unun ise iki doz aşılanmış kişiler olduğunu aktardı.
Araştırmada edinilen ilk bulgular, Delta ile enfekte olmuş kişilerdeki virüs seviyelerinin, aşılanmamış kişilerde bulunan seviyelere benzer olabileceğini gösterdi.
İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı kısa süre içerisinde baskın virüs türü haline geldi.
Video Haberler
- 'Ormanın hayaleti' kamerada!
- Otobüs kazasında korkunç iddia
- Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
- Dikkat! Bir daha hayatta taksiye binmem diyebilirsiniz
- Beyoğlu'nda tekme ve yumrukların havada uçuştu
- Van Gölü'nde su altı mağarası keşfedildi
- Taksim'de hareketli anlar! Yurttaşlar müdahale etti
- Suda panik dolu anlar! Yurttaşlar kurtardı
- Güvenlik kamerası kaydetti: Halı sahada büyük kavga
- 19 aracı bir araya getirip evlilik teklif etti
En Çok Okunan Haberler
- Kuyumculardan altındaki düşüşe ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber