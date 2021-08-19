Demba Ba Lugano'dan ayrıldı
Sezon başında İsviçre Ligi takımlarından Lugano ile sözleşme imzalayan Demba Ba, takımdan ayrılma kararı aldı.
İsviçre'de yayın yapan RSI Sport'ta yer alan habere göre Lugano'daki yönetim değişikliği sebebiyle Senegalli golcü sözleşmesini feshetti.
Kulübün yeni sahiplerinin farklı bir projeyle hareket etmek istediği ve Demba Ba'nın bu sebeple ayrılık kararı aldığı ifade edildi.
Demba Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir forması giymişti.
3 MAÇA ÇIKTI
18 Haziran'da Lugano ile sözleşme imzalayan Demba Ba, İsviçre ekibiyle 3 maça çıkarken toplamda 47 dakika süre aldı.
Lugano'ya transfer olmadan önce Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki golcü, 37 resmi maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
Demba Ba ayrıca 2016/17 sezonunda Beşiktaş'la, 2019/20 sezonunda Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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