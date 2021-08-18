Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Watford ile anlaştı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford, Fenerbahçe ile Ozan Tufan'ın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a gidiyor. Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı.
İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon Euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
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