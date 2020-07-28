Demet Akalın'dan 'dolandırıldım' isyanı
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıldığını söyleyerek isyan etti.
Şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını söylerek isyan etti.
Akalın yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.
Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı!!! Vallahi dikkat edin bak benimküni bide dolar üstünden çekmişler ! Sabah sabah rüyanızdamı gördünz kardeşim beni— Demet Akalin (@DemetAkalin) July 28, 2020
Şarkıcı, paylaşımına gelen yorumlara verdiği cevaplarda ise; aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyledi.
Yapılan harcamanın yurt dışından olduğunu dile getiren Akalın, "Ben yapmamm aslada işte karantinada hira saolsun" ifadeleriyle internet alışverişlerini kızı Hira'nın yaptığını belirtti.
Ben yapmamm aslada işte karantinada hira saolsun??????— Demet Akalin (@DemetAkalin) July 28, 2020
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