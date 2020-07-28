Demet Akalın'dan 'dolandırıldım' isyanı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıldığını söyleyerek isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2020 Salı, 12:01
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Şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını söylerek isyan etti.

Akalın yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.


Şarkıcı, paylaşımına gelen yorumlara verdiği cevaplarda ise; aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyledi.

Yapılan harcamanın  yurt dışından olduğunu dile getiren Akalın, "Ben yapmamm aslada işte karantinada hira saolsun" ifadeleriyle internet alışverişlerini kızı Hira'nın yaptığını belirtti.




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