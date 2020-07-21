Şarkıcı Demet Akalın'dan tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı

21 Temmuz 2020 Salı, 14:58

Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" mesajını paylaştı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Akalın, kendisine yazılan "Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi. Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun? Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç?, Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?" yorumunun ardından açıklama yaptı: İfadesinde 'kıskançlık krizine girdim' diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!