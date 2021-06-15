Demir Grup Sivasspor, Samassa ile yollarını ayırdı

15 Haziran 2021 Salı, 21:59

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kaleci Mamadou Samassa ile sözleşme yenilemeyeceklerini duyurdu.

Sivasspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

"Teşekkürler Mamadou Samassa

15 Haziran 2019 tarihinde renklerimize bağladığımız Mamadou Samassa’nın sözleşmesi sona erdi.

Samassa’ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." açıklamalarına yer verdi.