“Demir Kadın: Neslican” filminden ilk fragman yayınlandı

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:03

Yaşam öyküsü ile milyonlara umut olan ve kansere karşı verdiği mücadelesinde herkese örnek olan Neslican Tay’ın hayatını konu alan “Demir Kadın: Neslican” filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle beyazperdeye aktarılan filmin ilk teaser’ında “Ben Neslican Tay. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel!” sözlerine yer verildi.

ZORLU MÜCADELESİ ANLATILIYOR

Kanser teşhisinin 19 yaşında konmasıyla başlayan mücadesini konu alan Neslican’ın zorlu tedavi süreci anlatılıyor.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.‘Demir Kadın Neslican’ filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Dördüncü kez yakalandığı kanser mücadelesini 2019 yılında kaybeden mücadelesiyle herkese umut olan Neslican Tay’ın hayatı, 7 Ocak 2022’de beyazperdede gösterime girecek.

İşte yayınlanan fragman: