“Demir Kadın: Neslican” filminden ilk fragman yayınlandı
Kanserle mücadelesinde yenilen Neslican Tay’ın hayatını konu alan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Neslican Tay’ın TEDx konuşmasındaki anlara yer verildi.
Yaşam öyküsü ile milyonlara umut olan ve kansere karşı verdiği mücadelesinde herkese örnek olan Neslican Tay’ın hayatını konu alan “Demir Kadın: Neslican” filminin ilk fragmanı yayınlandı.
Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle beyazperdeye aktarılan filmin ilk teaser’ında “Ben Neslican Tay. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel!” sözlerine yer verildi.
ZORLU MÜCADELESİ ANLATILIYOR
Kanser teşhisinin 19 yaşında konmasıyla başlayan mücadesini konu alan Neslican’ın zorlu tedavi süreci anlatılıyor.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.‘Demir Kadın Neslican’ filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.
Dördüncü kez yakalandığı kanser mücadelesini 2019 yılında kaybeden mücadelesiyle herkese umut olan Neslican Tay’ın hayatı, 7 Ocak 2022’de beyazperdede gösterime girecek.
İşte yayınlanan fragman:
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan, Taliban'ın teklifini açıkladı
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı