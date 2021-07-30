Neslican Tay rolü için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak'tan yeni paylaşım

30 Temmuz 2021 Cuma, 10:22

Yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.



Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Naz Çağla Irmak, kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen, 2019'da ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminde başrol oynuyor.

Rolü için saçlarını kazıtan genç oyuncu, sosyal medya hesabından bir pozunu yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan 24 yaşındaki Irmak, yeni imajıyla çektirdiği bir pozunu "Yeni bölüm" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Rolü için saçlarını kazıtan Irmak'a "Seninle gurur duyuyoruz" yorumları yağdı.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.