Naz Çağla Irmak, Neslican Tay filmi için saçlarını kazıttı

16 Temmuz 2021 Cuma, 11:28

Yaşam öyküsüyle milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye'yi gözyaşına boğan Neslican Tay'ın yaşam öyküsü, beyazperdede ölümsüzleşecek.

Tay'ın hafızalara kazınan "Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin" sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım'ın üstlendiği 'Demir Kadın Neslican' filminin çekimleri başladı.



Son olarak, filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.





Neslican’ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican’ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.



Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.



FİLMİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.