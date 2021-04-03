Demirtaş, yeni anayasa için pazarlık yaptığı iddia edildi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Gazete Karınca’ya açıklamalarda bulunan Demirtaş, “Öyle tahmin ediyorum ki bazı muhalefet partileri ile el altından gayri resmi şekilde yeni anayasa için parlamenter sisteme dönüş dahil bazı pazarlıklar yapıyorlar. Bunlar arasında bildiğim kadarıyla HDP yok” dedi. Demirtaş, iktidarın kazanamayacağını anladığı için muhalefeti masaya çağırdığını söyledi.

‘ÜÇÜNCÜ İTTİFAK’ ÖNERİSİ

Demirtaş, önceki gün yaptığı açıklamada “üçüncü ittifak” önerisinde bulunmuştu. Demirtaş, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir” ifadelerini kullanmıştı. l İç Politika