Demirtaş, yeni anayasa için pazarlık yaptığı iddia edildi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa için bazı muhalif partilerle el altından gayri resmi şekilde pazarlık yaptığını ileri sürdü.
Gazete Karınca’ya açıklamalarda bulunan Demirtaş, “Öyle tahmin ediyorum ki bazı muhalefet partileri ile el altından gayri resmi şekilde yeni anayasa için parlamenter sisteme dönüş dahil bazı pazarlıklar yapıyorlar. Bunlar arasında bildiğim kadarıyla HDP yok” dedi. Demirtaş, iktidarın kazanamayacağını anladığı için muhalefeti masaya çağırdığını söyledi.
‘ÜÇÜNCÜ İTTİFAK’ ÖNERİSİ
Demirtaş, önceki gün yaptığı açıklamada “üçüncü ittifak” önerisinde bulunmuştu. Demirtaş, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir” ifadelerini kullanmıştı. l İç Politika
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