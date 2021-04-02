"Üçüncü ittifak olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

02 Nisan 2021 Cuma, 17:24

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği üçüncü ittifak önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Şu anda görünen iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir" dedi.

Kılıçdaroğlu, ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Üçüncü İttifak"ın sorulduğu Kılıçdaroğlu, gazetecilere şu yanıtı verdi:

"Bir ittifak olur, olmaz bilmiyorum. Şu anda görünen iki tane ittifak var zaten. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir."