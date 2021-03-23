Demirtaş'a verilen ceza Bahçeli'nin sözlerini hatırlattı. Avukat Demir: “Yargılanmasını istemeyiz ama…”

23 Mart 2021 Salı, 13:49

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 2015 yılında, Rusya ziyaretinden dönüşte Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulunmuştu. Demirtaş, “Rusya’nın uçağının düşürülmesinin Türkiye’ye tek bir tane faydasını söylesinler, ben özür dileyeceğim” demişti.

Demirtaş ardından AKP hükümetinin politikasını eleştirip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenmişti.

Demirtaş, “‘Ülkeye ihanet ettiler, millete ihanet ettiler’ teraneleriyle kendi hatalarını örtemezler. Çaldığınız, çırptığınız, bu ülkeye ihanet ettiğinizin haddi hesabı yok, şimdi bunları örtmek için büyük laflar ederek, yarın öbür gün yutacakları büyük laflar ederek, bugün bizim üzerimizden kendi hatalarını kapatmaya çalışıyorlar” diye konuşmuştu.

6 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ ÜZERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Demirtaş bu sözleri 2015 yılında söylemişti. Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla da Demirtaş hakkında dava açılmıştı.

Dün ise Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’a, Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl önceki sözleri nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sebep ise “Cumhurbaşkanı’na hakaretti”.

ERDOĞAN’A “HIRSIZ” GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Takvimler geriye sarıldığında ise Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Erdoğan ve AKP için çok sert ifadeler kullandığı görüldü. Bir dönem muhalefet kanadında olan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen operasyonların birinci yıldönümünde Erdoğan’a sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan ve AKP’ye seslenen Bahçeli, “Rüşveti ve hırsızlığı anlatacağız” demişti. Yine Bahçeli, 2015 yılında Yozgat’ta yaptığı konuşmasında “Kara paracılar, altın kaçakçıları, imar vurguncuları, arazi yağmacıları, ihale mafyaları, kul hakkını çalan şerefsizler AKP’yle fazlasıyla mutludur" demiş ve Erdoğan’ı işaret etmişti.

Yine Bahçeli, “Kanal İstanbul” projesi üzerine AKP ve Erdoğan’a seslenmiş “Bu bir soygun projesidir” demişti.

DEMİRTAŞ’IN AVUKATI: “BAHÇELİ’NİN DE CEZA ALMASINI İSTEMEYİZ”

Demirtaş’ın Avukatı Ramazan Demir, 6 yıl önce yapılan eleştiri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaretten” hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Ramazan Demir, ifade özgürlüğünden yana olduklarını, hapis cezasını kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Bahçeli’nin de AKP ile Erdoğan’a benzer eleştirilerde bulunduğunun altını çizen Demir, “Aynı durumdaki siyasetçilere farklı davranılıyor. Biz ifade özgürlüğünden yanayız. ‘Neden Bahçeli de yargılanmadı’ demeyiz” diye konuştu. Hapis cezasının Demirtaş’ın şahsından dolayı verildiğini söyleyen Demir, bu kararın “Adalet duygusunu yerle bir ettiğini” söyledi.

Demir şöyle devam etti: "Demirtaş’a yönelik siyasi ve özel bir kasıt ile başlatılan soruşturmalar ve açılan davalar hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaktır. Bahçeli’nin dediklerine katlanan ama Demirtaşın dediklerine katlanamayan Cumhurbaşkanı mı olur? AİHM’in 18. Madde ihlal gerekçesinde ifade ettiği durumlar aynen devam ettiriliyor. Demirtaş’a özel hukuk uygulanıyor ve bunun da adına yargılama deniyor."

Öte yandan Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’da 2013 yılında düzenlenen Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle “Terör örgütü propagandası” suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası bulunuyor.