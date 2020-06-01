Demirtaş'tan 'Gezi' mesajı: Sonunda bizler kazanacağız

01 Haziran 2020 Pazartesi, 12:17

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde mesaj gönderdi. Demirtaş, “Gezi Direnişi bitmedi, sürüyor ve sonunda bizler, mutlaka kazanacağız” dedi.

Demirtaş’ın mesajını eşi Başak Demirtaş paylaştı. Taksim Dayanışması’nın YouTube kanalı yayınında mesajı okuyan Başak Demirtaş şunları aktardı:

“Gezi Direnişi, farklı toplumsal kesimlerin bir arada mücadele ederek başarabildiğinin en net göstergesidir. İşte tam da bu nedenle iktidar, Gezi ruhundan, Gezi enerjisinden çok korkuyor. Korkmakta da haklıdır. Evet, direniş belki sürmüyor gibi görünebilir ama asla bitmemiştir. İktidarın korkusu tam da bundandır. Yıl dönümünde, Gezi Direnişine katılan, yüreği Gezi’de atan herkesi selamlıyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Gezi Direnişi bitmedi, sürüyor ve sonunda bizler, mutlaka kazanacağız.”