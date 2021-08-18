Demokrasi ve Özgürlük Adası'ndaki “Katre Island Hotel” turizme açıldı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul’un el değmemiş doğa parçalarından biri olan, kuşların, balık ve mercanların yuvası Yassıada, kocaman bir otele çevrildi. 18 Nisan 2013 tarihinde çıkarılan bir torba kanunla imara açılan adanın, idam edilen Cumhurbaşkanı Adnan Menderes ve arkadaşları anısına ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olacağı açıklanmıştı. Çevrecilerin itirazlarına rağmen inşaatlar tamamlanarak 27 Mayıs 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ada ziyarete açıldı. 125 odalı tüm adayı kapsayan otel Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin şirketi Gümrük Turizm İşletmeleri tarafından “Katre Island Hotel” adıyla turizme açıldı.

BAKAN’IN ŞİRKETİ PAZARLIYOR

Katre Island Otel’in pazarlamasını ise Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un şirketi ETS Tur yapıyor. Kapalı havuz ve SPA hizmeti veren otelin gecelik fiyatları 140 Avro’dan (1384 TL) başlayıp 7.500 Avro’ya (74 bin 175 TL) kadar çıkıyor. Otelde, banyo zemini altın tozuyla kaplı özel odalar da bulunuyor.

Konaklama maliyeti de cep yakıyor. 6 yaşından büyük çocuklar için 10 Avro alınan otelde 45 metrekare olan oda için 140 Avro’ya konaklanabilirken 450 metrekarelik lüks konaklama 7.500 Avro. Müzenin bulunduğu otele tarifeli seferle gitmek mümkün deği. Otel için de ancak Bostancı’dan deniz taksileriyle ulaşılabiliyor.