Denetçiler yazıyor, Sayıştay Başkanlığı sansürlüyor!

13 Ekim 2020 Salı, 16:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Bülent Kuşoğlu, Sayıştay raporları için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Yavuz Oğhan'ın sosyal medyada yayımladığı programında Sayıştay raporlarına ve torba yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunn Kuşoğlu, 1 Ekim'de Meclis açıldığı gün torba yasa geldiğini belirterek, "Torba yasada önemli şeyler yok dediler, sonra bir baktık gayet önemli şeyler var. Köprü geçiş sistemlerinde, ne kadar yolcunun geçeceği vaat edilir, geçilmeyen kısmı devlet, yani vatandaşın vergisi karşılar. Bu yasada köprü geçiş sistemlerinde geçilmeyen kısmın ne kadar olduğuna yönelik, maliyetiyle ilgili ve şehir hastanelerine ödenen paraların saklanmasıyla ilgili bir düzenleme var" dedi.

KURULLAR SAYIŞTAY RAPORUNU SANSÜRLÜYOR

Kuşoğlu, "Sayıştay raporlarından memnun musunuz?" sorusuna, "Sayıştay’dan değil, ama Sayıştay denetçilerinden memnunuz" yanıtını verdi. Kuşoğlu, bunun gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Sayıştay denetçileri doğru rapor yazıyorlar ancak Sayıştay Başkanlığı, kurullar, bu raporları parlamentoya gönderilirken sansürlüyor. Bu rakamlar traşlanmış, sansürlenmiş rakamlardır ona rağmen böyle. Meclis'te bu bütçe raporları eleştirilecek, ancak bu eleştiriler de dikkate alınmıyor. Eskiden bütçe çıkmazsa hükümet düşerdi. Şimdi öyle değil biz bütçeyi onaylasak da onaylamasak da bütçe geçiyor. Bizim eleştirilerimizin bir önemi yok.”