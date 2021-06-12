Deniz bilimci Prof. Cemal Saydam'dan dikkat çeken müsilaj tespitleri

12 Haziran 2021 Cumartesi, 16:10

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy CHP İlçe başkanı Ali Narin, Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İBB Genel sekreter yardımcısı Prof. Dr. Orhan Demir, İBB Çevre Daire Başkanı Prof Dr Ayşen Ersidinçler, İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Seval Sözen’in katıldığı etkinlikte çevre, müsilaj, kanal İstanbul ve Kalamış Marina konuları tartışıldı.

"DOĞUŞTAN ASTIMLI, GENEL BİR SOLUNUM SORUNU VAR"



Prof Cemal Saydam, şunları kaydetti: Marmara artık 'hiçbir şey getirmeyin bardağım doldu, taştı taşacak' diyor. Biz ise üzerine yük bindiriyoruz habire. Marmara Denizi yeryüzünde bize has özellikler taşıyor. Doğuştan astımlı, genel bir solunum sorunu var. Oksijeni atmosferden alamıyor sadece Çanakkale'den gelen sulardan alıyor. Bu denge böyle kurulmuş ve 3 bin 500 sene götürmüş. İstanbul'un nüfusu 6 milyonu kaldırır denilmiş sonra nüfus 10 milyona çıkmış ve şimdi 20 milyona çıktı.

"SANAYİCİNİN TEK DERDİ PARA KAZANMAK ELİNE NE GELİRSE DENİZE ATMAK"



Denizin özümleme kapasitesi var etrafından gelen yüklere karşı ve sadece İstanbul ile de kalmıyor bütün Marmara bölgesi. Sanayicinin tek derdi para kazanmak eline ne gelirse denize atmak. Belediyeler arıtma tesislerini kurdular da çalıştırmadılar. Eğer çalıştırsalar elektrik faturası gelecek. Gelen suyu direk olarak bastılar. Temizlense de temizlenmese de Marmara'nın altına altına gidiyor. Ölçümler bize diyordu ki 'limitteyiz artık kaldıramıyorum, son bir damlada taşacağım, öleceğim.



