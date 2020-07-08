Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulamakla suçlanan Ozan Güven için Ay Yapım’a Susma Bitsin çağrısı

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:18

Ozan Güven’in başrollerinden birini oynadığı “Babil” dizisinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım’ın tavır almaya davet edildiği Susma Bitsin bildirisi şöyle:

“Ekim 2018’den bu yana Türkiye sinema, televizyon ve tiyatro sektörlerine emek veren kadınlar olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi kamera arkası ve önünde yaşanan şiddetin, tacizin ve cinsel saldırının takipçisi olmaya devam ediyor, sektörlerimizdeki kadın ve LGBTİ+ çalışanlara yönelik her türlü zorbalık ve istismarın karşısında olarak mücadelemizi sürdürüyoruz.



‘DENİZ BULUTSUZ’UN YANINDAYIZ’



Geçtiğimiz günlerde Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz’un yanındayız. Biliyoruz ki şiddet her zaman en uzağımızda olan iktidar sahiplerinden değil, en yakınımızdan da gelebilir ve her zaman gözle görülebilir olmayabilir. Sektörlerimizde çalışan erkeklerin setlerde ve özel hayatlarında uyguladıkları şiddetin karşısında durmaya devam edeceğimizi yılmadan, bir kez daha altını çizerek tekrar ediyoruz.



‘AYNI TAVRI BEKLİYORUZ’



#susmabitsin olarak, Deniz Bulutsuz’un cesaretinden ilham alıyor, dava sürecinin takipçisi olacağımızı, şiddete karşı her platformdan birlikte mücadele edeceğimizi beyan ediyoruz. Haklarında taciz, şiddet, istismar ve zorbalık ifşası olan sektör çalışanlarına karşı aynı kararlılıkla duracağımızı hatırlatıyor, sektörün yapım şirketlerinden televizyon kanallarına, menajerlerden meslek birliklerine bütün bileşenlerinden aynı tavrı bekliyoruz! Ozan Güven’in devam eden dizisi “Babil”in yapım şirketi olan Ay Yapım’ı da tavır alıp açıklama yapmaya davet ediyoruz.”







