Denizli-Antalya berabere

07 Şubat 2021 Pazar, 18:21

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Samet Çavuş (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xx), Lopes (xx), Leismann (xx), Mustafa (xx), Sakıb (x)- Kubilay (xx), (Dk. 81 Ali Yavuz x), Sagal (xx), Murawski (xx), Diskerud (x) (Dk. 56 Bakalorz x), Ahmed (x)(Dk. 65 Mesanovic x), Rodallega (xx)

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin (xx), İmeri (x)(Dk. 46 Doğukan x), Kudryashov (xx), Ersan (xx), Eren (xx), Hakan (xx), Fredy (xx) (Dk. 87 Serdar x), Gökdeniz (xx), Bünyemin (xx), Sidney (x) (Dk. 60 Amilton x), Orgill (xx)(Dk. 70 Podolski x)

GOLLER: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor) - Dk. 73 Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Kubilay, Murawski (Yukatel Denizlispor) - Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor)

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Fraport-TAV Antalyaspor’u konuk etti. Denizlispor 14’üncü dakikada Rodallega’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Antalyaspor, 73’te Gökdeniz’in attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

10’uncu dakikada gelişen Fraport-TAV Antalyaspor atağında, Fred’in pasında topla buluşan Hakan, ceza yayı üzerinden sert vurdu. Top üstten auta gitti.

14’üncü dakikada gelişen Yukatel Denizlispor atağında, Diskerud sol kanattan çizgiye inip orta açtı. Arka direkte Eren’in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan ve kafayı vuran Rodallega, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

28’inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert, yanındaki Fredy’e pas verdi. Fredy’nin ceza yayı gerisinden sert şutu üstten auta çıktı.

36’ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sagal’ın yerden pasında topla buluşan Rodallega’nın sert şutu, kaleci Boffin kurtardı. Dönen topu önünde bulan Murawski’nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

52’nci dakikada Kubilay sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Mustafa’nın kafayla indirdiği topa röveşata çeken Sagal’ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

63’üncü dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

68’inci dakikada Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Amilton kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

73’üncü dakikada Ersan’ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz’in aşırtma vuruşu filelerle buluştu: 1-1.

75’inci dakikada topla buluşan Masanovic ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Top yan ağlarda kaldı.

89’uncu dakikada Lopes sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahasında Rodallega’nın yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



